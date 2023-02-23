Неманя Бьелица тренируется с «Фенербахче» и близок к возвращению

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Форвард «Фенербахче» Неманя Бьелица, который не провел ни одного матча в сезоне-22/23 из-за травмы икроножной мышцы левой ноги, близок к возвращению в строй.

Согласно официальному сообщению клуба, Белица всю неделю тренировался с командой. Тем не менее, форвард пропустит предстоящий матч против «Партизана» в Евролиге в качестве меры предосторожности.

Между тем, Тони Джекири и Тарик Биберович восстановились после травм и полетели с командой в Сербию на матч против «Партизана».

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