Неманя Бьелица тренируется с «Фенербахче» и близок к возвращению

Форвард « » , который не провел ни одного матча в сезоне-22/23 из-за травмы икроножной мышцы левой ноги, близок к возвращению в строй.

Согласно официальному сообщению клуба, Белица всю неделю тренировался с командой. Тем не менее, форвард пропустит предстоящий матч против « » в в качестве меры предосторожности.

Между тем, и Тарик Биберович восстановились после травм и полетели с командой в Сербию на матч против «Партизана».

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