Диллон Брукс получил технический за резкую реакцию на фол
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс во время матча против «Нового Орлеана» (102:113) получил технический за резкую реакцию на персональный фол.
Инцидент произошел за 9 секунд до конца второй четверти, когда судья зафиксировал у Брукса фол на Брэндоне Ингрэме. Брукс от разочарования махнул рукой и что-то выкрикнул, за что получил технический.
Сегодня НБА отменила технический, который форвард «Бостона» Джейсона Тейтум получил за реакцию на фол во время матча с «Оклахомой».
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