Лидер « » обратился к звездному форварду , который перед дедлайном попросил обменять его в « », за который уже выступают , Девин Букер и Деандре Эйтон.

Адетокумбо произнес обидные для Дюрэнта слова в эфире вечернего шоу, сделав это в шутку.

«Ты все переходишь в суперкоманды, чтобы выиграть титул. А хочешь мы немного поработаем вместе, тогда я смогу научить тебя, как сделать это со своей собственной командой», – заявил грек.

В 2021 году играющий в НБА за одну команду Яннис привел «Бакс» к победе в чемпионате.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание