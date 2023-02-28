Яннис Адетокумбо – Дюрэнту: «Могу научить, как побеждать с собственной командой»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо обратился к звездному форварду Кевину Дюрэнту, который перед дедлайном попросил обменять его в «Финикс», за который уже выступают Крис Пол, Девин Букер и Деандре Эйтон.
Адетокумбо произнес обидные для Дюрэнта слова в эфире вечернего шоу, сделав это в шутку.
«Ты все переходишь в суперкоманды, чтобы выиграть титул. А хочешь мы немного поработаем вместе, тогда я смогу научить тебя, как сделать это со своей собственной командой», – заявил грек.
В 2021 году играющий в НБА за одну команду Яннис привел «Бакс» к победе в чемпионате.
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Есть такое понимание - командная игра. А цифры Разных сезонов (против разных противников и с разными построениями) глупо сравнивать, в вакууме.
Просто добавил вариативности - Пул, полезнее которого, к примеру, Уиггинс, который, кстати, не просто, а очень добавил вариативности.
А Дюрант и есть - Вариативность. Как и клатч, и защита, и т.д.
Выражаясь твоим языком.
И в Бруклине реально Кевин не провел ни одного полноценного сезона. Окей, даже по этому периоду, раз вы считаете, что он делает партнеров лучше: кто из из состава заметно прогрессировал?
Везде был безусловно лучшим. И одним из лучших игроков НБА. Ещё не вечер, к тому же.
Но, понимая твою мотивацию: В любом случае, он сильнее того же Янниса, в разы.
Хотя, наверное до шоу с греком согласовывали о чем будет идти речь в передаче, в том числе и про этот шуточный выпад.
По факту, кстати, Яннис был в двух сантиметрах стопы Дюранта от того, чтобы не иметь титула НБА)
Но, вот, к слову, ремарка: все команды, куда переходил Дюрант, и становились его, по сути. Он такой игрок, который не требует, чтобы под него кучу определённого формата высококлассных исполнителей набирали - сам делает других лучше.