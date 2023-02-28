Яннис Адетокумбо – Дюрэнту: «Могу научить, как побеждать с собственной командой»

Теги Милуоки Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Девин Букер Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо обратился к звездному форварду Кевину Дюрэнту, который перед дедлайном попросил обменять его в «Финикс», за который уже выступают Крис Пол, Девин Букер и Деандре Эйтон.

Адетокумбо произнес обидные для Дюрэнта слова в эфире вечернего шоу, сделав это в шутку.

«Ты все переходишь в суперкоманды, чтобы выиграть титул. А хочешь мы немного поработаем вместе, тогда я смогу научить тебя, как сделать это со своей собственной командой», – заявил грек.

В 2021 году играющий в НБА за одну команду Яннис привел «Бакс» к победе в чемпионате.

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28 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ xamer 9
Странное суждение. Чем Дюрант сделал лучше партнеров по ГСВ после перехода к ним? До Дюранта они провели сезон 73-9, я не говорю, что с ним должен быть сезон без поражений. Он просто добавил вариативности в атаке в уже отлаженной механизме ГСВ. И в Бруклине реально Кевин не провел ни одного полноценного сезона. Окей, даже по этому периоду, раз вы считаете, что он делает партнеров лучше: кто из из состава заметно прогрессировал?
Не пиши глупости, ладно? Если матчи не смотришь.

Есть такое понимание - командная игра. А цифры Разных сезонов (против разных противников и с разными построениями) глупо сравнивать, в вакууме.

Просто добавил вариативности - Пул, полезнее которого, к примеру, Уиггинс, который, кстати, не просто, а очень добавил вариативности.
А Дюрант и есть - Вариативность. Как и клатч, и защита, и т.д.

Выражаясь твоим языком.
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...Quo Vadis...
Ответ FS19
И? В чём принципиальная разница отлёта от разных команд,от отлёта от одной команды? Да и лучшим он считается лишь в последние 1-2 сезона.
Да и не считается он лучшим.
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...Quo Vadis...
Ответ ...Quo Vadis...
И как это обменяет написанное? Везде был безусловно лучшим. И одним из лучших игроков НБА. Ещё не вечер, к тому же. Но, понимая твою мотивацию: В любом случае, он сильнее того же Янниса, в разы.
Как это отменяет*
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Андрей 13
Что то "грек" слишком возгордился. Совсем не скромно себя повел. Будто у него на пальцах не одна, а уже 5 или 6 гаек. Так ведь не только Дюрант, но и Джеймс обидеться может. Он тоже побежал за гайками. его переход в Майами сродни переходу Дюранта в ГСВ. Но в отличии от Дюранта, над Джеймсом никто не посмеивается на этот счет. И оба проигрывали с треском, когда обязаны были побеждать. Один от Далласа и САС, другой от ГСВ. Посмотрим как Яннис сможет подтвердить свои слова и научить Дюранта побеждать, выиграв этот чемпионат. Но что то мне подсказывает, что эта шутка не пройдет.
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Drinkinss
Ответ FS19
И? В чём принципиальная разница отлёта от разных команд,от отлёта от одной команды? Да и лучшим он считается лишь в последние 1-2 сезона.
Ну первые МВП он когда выиграл? Имхо с тех пор он безоговорочно один из лучших. А до финала добрался 1 раз. Причем отлетал по дороге не от ГСВ, не от Леброна и даже не от Дюранта. А от майами.
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FS19
Ответ Drinkinss
безусловно есть, но он считается лучшим в мире, а отлетает слишком часто, причем все время от разных команд, ни в одной из которых лучшего в мире нет.
И? В чём принципиальная разница отлёта от разных команд,от отлёта от одной команды? Да и лучшим он считается лишь в последние 1-2 сезона.
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Sansrona
https://www.youtube.com/watch?v=a_xABD2f90k
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Drinkinss
Ответ Александр Тихомиров
ну это все уже наши фантазии) может вообще в плове не были) кто знает)
ну так ты и начал фантазировать, дружочек) 16-1 по ПО прошли, но в ПО бы не были) видимо грозные юта денвер и портленд бы их потеснили :)
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Drinkinss
Ответ FS19
Такая история отлётов есть у любого баскетболиста,да и вообще спортсмена.
безусловно есть, но он считается лучшим в мире, а отлетает слишком часто, причем все время от разных команд, ни в одной из которых лучшего в мире нет.
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-6
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xamer 9
Ответ ...Quo Vadis...
Тамперинг. Но, вот, к слову, ремарка: все команды, куда переходил Дюрант, и становились его, по сути. Он такой игрок, который не требует, чтобы под него кучу определённого формата высококлассных исполнителей набирали - сам делает других лучше.
Странное суждение. Чем Дюрант сделал лучше партнеров по ГСВ после перехода к ним? До Дюранта они провели сезон 73-9, я не говорю, что с ним должен быть сезон без поражений. Он просто добавил вариативности в атаке в уже отлаженной механизме ГСВ.
И в Бруклине реально Кевин не провел ни одного полноценного сезона. Окей, даже по этому периоду, раз вы считаете, что он делает партнеров лучше: кто из из состава заметно прогрессировал?
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Александр Тихомиров
Ответ Drinkinss
это почему? они там 16-1 выиграли один из ПО, 1 из 2 титулов вполне могли бы взять и без него, а может и два. надо просто понимать что вместо него играл бы не альфонзо маккини, как в финале против торонто, а условный барнс или виггинс.
ну это все уже наши фантазии) может вообще в плове не были) кто знает)
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Drinkinss
Ответ ...Quo Vadis...
И как это обменяет написанное? Везде был безусловно лучшим. И одним из лучших игроков НБА. Ещё не вечер, к тому же. Но, понимая твою мотивацию: В любом случае, он сильнее того же Янниса, в разы.
и это, гсв не была его командой - оттого он и свалил) там гсв по регулярке шло 18-2 с карри и без дюранта, и что то около 12-8 с дюрантом но без карри
+1
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FS19
Ответ Drinkinss
ну яннис при всем при этом, пока в финале нба играл один раз. а в прайме он уже лет 5-6. то он отлетает от майами, то от бостона, то от кавая и торонто, от КД кстати тоже в 2 см мог отлететь. осталось только от филы отлететь в этом году.
Такая история отлётов есть у любого баскетболиста,да и вообще спортсмена.
+3
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+3
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Drinkinss
Ответ ...Quo Vadis...
И как это обменяет написанное? Везде был безусловно лучшим. И одним из лучших игроков НБА. Ещё не вечер, к тому же. Но, понимая твою мотивацию: В любом случае, он сильнее того же Янниса, в разы.
ну не в разы, но сильнее канеш
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...Quo Vadis...
Ответ Drinkinss
и ни в одной из этих команд он ничего не выиграл, кроме гсв, которые выигрывали и до него, и после
И как это обменяет написанное?

Везде был безусловно лучшим. И одним из лучших игроков НБА. Ещё не вечер, к тому же.

Но, понимая твою мотивацию: В любом случае, он сильнее того же Янниса, в разы.
0
-2
-2
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Drinkinss
Ответ Александр Тихомиров
но вряд ли бы выиграли те сезоны когда он был у них
это почему? они там 16-1 выиграли один из ПО, 1 из 2 титулов вполне могли бы взять и без него, а может и два. надо просто понимать что вместо него играл бы не альфонзо маккини, как в финале против торонто, а условный барнс или виггинс.
+1
0
+1
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Александр Тихомиров
Ответ Drinkinss
и ни в одной из этих команд он ничего не выиграл, кроме гсв, которые выигрывали и до него, и после
но вряд ли бы выиграли те сезоны когда он был у них
+1
-1
0
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Yaderniy Duraley
Неплохо
+1
0
+1
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Drinkinss
ну яннис при всем при этом, пока в финале нба играл один раз. а в прайме он уже лет 5-6. то он отлетает от майами, то от бостона, то от кавая и торонто, от КД кстати тоже в 2 см мог отлететь. осталось только от филы отлететь в этом году.
+3
-7
-4
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Drinkinss
Ответ ...Quo Vadis...
Тамперинг. Но, вот, к слову, ремарка: все команды, куда переходил Дюрант, и становились его, по сути. Он такой игрок, который не требует, чтобы под него кучу определённого формата высококлассных исполнителей набирали - сам делает других лучше.
и ни в одной из этих команд он ничего не выиграл, кроме гсв, которые выигрывали и до него, и после
+17
-1
+16
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Дмитрий Дробот
Он в этом же шоу следом еще годную шутку про Йокича выдал: "Как ты собираешься пройти в финал, если ты с трудом проходишь в двери Бургер Кинга"))
+10
0
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xamer 9
Daily show подставили Янниса)
Хотя, наверное до шоу с греком согласовывали о чем будет идти речь в передаче, в том числе и про этот шуточный выпад.

По факту, кстати, Яннис был в двух сантиметрах стопы Дюранта от того, чтобы не иметь титула НБА)
+6
-2
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Archer_Great
"Ну, во-первых, сделай что-нибудь с размером ноги. Такие ласты - вечно на линии наступаешь, когда не нужно" - начал размышлять грек
+9
0
+9
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...Quo Vadis...
Тамперинг.

Но, вот, к слову, ремарка: все команды, куда переходил Дюрант, и становились его, по сути. Он такой игрок, который не требует, чтобы под него кучу определённого формата высококлассных исполнителей набирали - сам делает других лучше.
+5
-6
-1
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Daff Rogers
Это скрытый темперинг)
+2
0
+2
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