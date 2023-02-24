Кевин Дюрэнт принял участие в двустороннем матче, но пропустит игру с «Тандер» в пятницу

Звездный форвард «Финикса» близок к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

В четверг Дюрэнт принял участие в первом двустороннем матче «Санз» после перерыва на Звездный уикенд. При этом решено, что он пропустит игру с «Тандер» в пятницу.

Ожидается, что Кевин вернется на площадке во время предстоящего 4-матчевого выезда « ». Возможен вариант с игрой в в воскресенье, но встреча против « » в среду является более вероятной датой возвращения.

Официально статус Дюрэнта обозначен как «со дня на день».

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак