Кевин Дюрэнт принял участие в двустороннем матче, но пропустит игру с «Тандер» в пятницу

Теги травмы Шарлотт Милуоки Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт близок к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

В четверг Дюрэнт принял участие в первом двустороннем матче «Санз» после перерыва на Звездный уикенд. При этом решено, что он пропустит игру с «Тандер» в пятницу.

Ожидается, что Кевин вернется на площадке во время предстоящего 4-матчевого выезда «Финикса». Возможен вариант с игрой в Милуоки в воскресенье, но встреча против «Шарлотт» в среду является более вероятной датой возвращения.

Официально статус Дюрэнта обозначен как «со дня на день».

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий