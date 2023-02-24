Кевин Дюрэнт принял участие в двустороннем матче, но пропустит игру с «Тандер» в пятницу
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт близок к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки правого колена.
В четверг Дюрэнт принял участие в первом двустороннем матче «Санз» после перерыва на Звездный уикенд. При этом решено, что он пропустит игру с «Тандер» в пятницу.
Ожидается, что Кевин вернется на площадке во время предстоящего 4-матчевого выезда «Финикса». Возможен вариант с игрой в Милуоки в воскресенье, но встреча против «Шарлотт» в среду является более вероятной датой возвращения.
Официально статус Дюрэнта обозначен как «со дня на день».
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