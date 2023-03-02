Легенда « » высказал свою позицию по поводу отдыха звезд в матчах регулярного чемпионата.

«Ситуация сильно изменилась в результате распределения нагрузки, и я думаю, что правильно оберегать своих игроков, но это, одновременно, вредит игре… Во время больших матчей мы хотим видеть Стефа Карри, Леброна, Кевина Дюрэнта или Пола Джорджа, а их отсутствие на площадке нас расстраивает», – прокомментировал ситуацию прославленный разыгрывающий.

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