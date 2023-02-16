«Денвер» выиграл 25 матчей подряд, в которых Йокич делал трипл-дабл. Это рекордная серия в истории НБА

Теги Мэджик Джонсон Даллас Денвер Лейкерс НБА Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» выиграл 25 матчей подряд, в которых центровой Никола Йокич делал трипл-дабл. Это самая продолжительная в истории НБА серия побед одной команды, когда ее игрок делал трипл-дабл.

Ранее рекорд принадлежал легенде «Лейкерс» Мэджику Джонсону, который установил его в 1984-87 годах.

В среду Йокич оформил свой 21-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 14 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче против «Далласа» (118:109).

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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6 комментариев

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Nightblackwolf
Ответ Afinogenov
Ну хз, играет он чётко, остальная команда - тоже на уровне. Стиль игры Йокича "не душит" команду. Идеальное сочетание. Но, думается, всё-таки этого мало для МВП.
Согласен, и так кража была в виде 2 натянутых мвп подряд. Команда и без него отлично играет.
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Daff Rogers
Ответ Dmitry Trepov
Вестбруку только не говорите
А что Вестбрук?) у него 73,2% побед при трипл-дабле. У Джокера 58,6%
+4
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+3
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Валерий Королёв
Ответ Undrey
хм, че реально третий подряд дадут чтоли) и главное так тихо и спокойно, никто особо не ноет, никого другого сильно не тащат, ну по крайней мере в спортсовском инфополе, в сша мб конечно иначе)
Если не дадут, то это будет кража, по каким-то надуманным причинам. Вроде тех нелепых разговоров про "Ой вэй, третий подряд, караул"
+5
0
+5
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Afinogenov
Ответ Undrey
хм, че реально третий подряд дадут чтоли) и главное так тихо и спокойно, никто особо не ноет, никого другого сильно не тащат, ну по крайней мере в спортсовском инфополе, в сша мб конечно иначе)
Ну хз, играет он чётко, остальная команда - тоже на уровне. Стиль игры Йокича "не душит" команду. Идеальное сочетание.

Но, думается, всё-таки этого мало для МВП.
0
-4
-4
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Dmitry Trepov
Вестбруку только не говорите
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Undrey
хм, че реально третий подряд дадут чтоли) и главное так тихо и спокойно, никто особо не ноет, никого другого сильно не тащат, ну по крайней мере в спортсовском инфополе, в сша мб конечно иначе)
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+2
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