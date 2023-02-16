«Денвер» выиграл 25 матчей подряд, в которых Йокич делал трипл-дабл. Это рекордная серия в истории НБА

«Денвер» выиграл 25 матчей подряд, в которых центровой делал трипл-дабл. Это самая продолжительная в истории НБА серия побед одной команды, когда ее игрок делал трипл-дабл.

Ранее рекорд принадлежал легенде « » , который установил его в 1984-87 годах.

В среду Йокич оформил свой 21-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 14 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче против « » (118:109).

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?