Мэджик Джонсон: «Д’Анджело Расселл очень вырос и повзрослел»

Легенда НБА Мэджик Джонсон высказался о возвращении разыгрывающего Д’Анджело Расселла в « ».

«Я думаю, что Д’Анджело очень вырос и повзрослел.

Он может набрать очки. Он может отдать передачу. Он делает не так много потерь. Это мне тоже в нем нравится. Пик-н-ролл с Энтони Дэвисом будет особенным. Соперникам придется выбирать из двух зол – Рассела, выходящего из-под пик-н-ролла, или , проходящего к кольцу.

Если «Лейкерс» пройдут в плей-офф, а я думаю, что они это сделают, никто не захочет с ними играть. Это точно», – сказал Мэджик.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак