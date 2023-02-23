Мэджик Джонсон: «Д’Анджело Расселл очень вырос и повзрослел»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон высказался о возвращении разыгрывающего Д’Анджело Расселла в «Лейкерс».

«Я думаю, что Д’Анджело очень вырос и повзрослел.

Он может набрать очки. Он может отдать передачу. Он делает не так много потерь. Это мне тоже в нем нравится. Пик-н-ролл с Энтони Дэвисом будет особенным. Соперникам придется выбирать из двух зол – Рассела, выходящего из-под пик-н-ролла, или Энтони Дэвиса, проходящего к кольцу.

Если «Лейкерс» пройдут в плей-офф, а я думаю, что они это сделают, никто не захочет с ними играть. Это точно», – сказал Мэджик.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ernyko
Ответ kolyan#15
30 млн в год дадите летом?
У него же вроде еще год контракта?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жора кущ
так и сказал: "pridetsya vubirat` iz dvyx zol"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
а защищаться будет белый парень с лавки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdulla
«Д’Анджело Расселл очень вырос и повзрослел. Ему было 19, а теперь 27», резюмировал Мэджик Джонсон в эфире ESPN.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kolyan#15
30 млн в год дадите летом?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий