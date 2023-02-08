Мэджик Джонсон: «Никогда не думал, что кому-то удастся побить рекорд Карима»
Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон не верил, что «вечный рекорд» его бывшего партнера по команде Карима Абдул-Джаббара будет когда-нибудь побит.
«Никогда не думал, что кому-то удастся побить рекорд Карима по результативности. Еще больше для меня значит то, что Леброн сделал это в форме «Лейкерс», – сказал Мэджик.
Сегодня в матче «Лейкерс» против «Оклахомы» (130:133) Джеймс превзошел рекорд Адбул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.
Леброн – лучший по очкам в истории НБА! Его суперсила в исключительном миксе мощи и резкости
Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара
Минимальная вероятность, что это случится при нашей жизни. Кроме Кэма Томаса не видно претендентов
Главное, чтобы был с таким же здоровьем.