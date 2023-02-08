Мэджик Джонсон: «Никогда не думал, что кому-то удастся побить рекорд Карима»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон не верил, что «вечный рекорд» его бывшего партнера по команде Карима Абдул-Джаббара будет когда-нибудь побит.

«Никогда не думал, что кому-то удастся побить рекорд Карима по результативности. Еще больше для меня значит то, что Леброн сделал это в форме «Лейкерс», – сказал Мэджик.

Сегодня в матче «Лейкерс» против «Оклахомы» (130:133) Джеймс превзошел рекорд Адбул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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11 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ ПП ПП
:)) посмотри годы карьеры Карима и год введения 3-х очкового броска. Может что то до тебя дойдёт.
Весь прайм Карима уже существовал трехочковый. Кто ему доктор, что он не хотел его бросать?
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ПП ПП
Ответ JuVero
если бы тебя Бог одарил разумом, то и у тебя был бы шанс на что-то))
Ну я вижу что свой шанс ты использовал по полной сидишь у компа и писаешь кипятком от чужих достижений. А всех кто не согласен с твоим мнением обзываешь неразумными. Явная мания - или нет?
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-2
-2
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ПП ПП
Ответ lecter666_destiny
Картину религия запрещала трехи кидать?
:)) посмотри годы карьеры Карима и год введения 3-х очкового броска. Может что то до тебя дойдёт.
0
-3
-3
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Cash_flow
Ответ kolyan#15
Теперь есть большая вероятность что кто-то сможет побить рекорд Леброна. Главное, чтобы был с таким же здоровьем.
В смысле "теперь"?

Минимальная вероятность, что это случится при нашей жизни. Кроме Кэма Томаса не видно претендентов
+2
0
+2
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lecter666_destiny
Никогда не думал, что игрок имеющий 30+ очков по сезону может 3 из 5 раз не попасть в плей-офф. Это достижение намного круче,чем какие то рекорды результативности
0
-8
-8
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lecter666_destiny
Ответ ПП ПП
если взять очки делённые на количество матчей и отсутствие 3-хи во времена Карима, и как команды играли в регуляркев те времена...то по большому счёту ему до него ещё далеко.
Картину религия запрещала трехи кидать?
+1
-1
0
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Xell
Ответ bunakin
например кто?
Никого и близко рядом нет
+5
-1
+4
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bunakin
Ответ kolyan#15
Теперь есть большая вероятность что кто-то сможет побить рекорд Леброна. Главное, чтобы был с таким же здоровьем.
например кто?
+5
0
+5
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kolyan#15
Теперь есть большая вероятность что кто-то сможет побить рекорд Леброна.
Главное, чтобы был с таким же здоровьем.
0
-6
-6
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JuVero
Ответ ПП ПП
если взять очки делённые на количество матчей и отсутствие 3-хи во времена Карима, и как команды играли в регуляркев те времена...то по большому счёту ему до него ещё далеко.
если бы тебя Бог одарил разумом, то и у тебя был бы шанс на что-то))
+7
0
+7
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ПП ПП
если взять очки делённые на количество матчей и отсутствие 3-хи во времена Карима, и как команды играли в регуляркев те времена...то по большому счёту ему до него ещё далеко.
+2
-9
-7
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