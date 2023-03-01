Бэм Адебайо объяснил, почему недолюбливает «Бостон»

Теги Бостон Майами НБА Джейсон Тейтум Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал о причинах неприязни к «Бостону».

«Я не люблю «Бостон» в основном из-за Джейсона Тейтума. Я знаю его с 12-и лет. Очевидно, когда мы играем друг с другом ‒ это как драка собак, я хочу быть как пеc, хочу иметь больше побед, чем у него. Такова моя сущность. Это личное.

Когда наши карьеры закончатся, я просто хочу сказать ему: «Ну, мы играли столько-то раз и у Бэма больше побед в регулярном чемпионате, в плей-офф». Говори, что угодно. Я ‒ хозяин положения», ‒ пояснил Адебайо.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Мамба менталити, Бэм мужик. Ему бы в ЛАЛ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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