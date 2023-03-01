Бэм Адебайо объяснил, почему недолюбливает «Бостон»

Центровой « » рассказал о причинах неприязни к « ».

«Я не люблю «Бостон» в основном из-за . Я знаю его с 12-и лет. Очевидно, когда мы играем друг с другом ‒ это как драка собак, я хочу быть как пеc, хочу иметь больше побед, чем у него. Такова моя сущность. Это личное.

Когда наши карьеры закончатся, я просто хочу сказать ему: «Ну, мы играли столько-то раз и у Бэма больше побед в регулярном чемпионате, в плей-офф». Говори, что угодно. Я ‒ хозяин положения», ‒ пояснил Адебайо.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм