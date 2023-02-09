Джейлен Брансон эмоционально отреагировал на новость об обмене Джоша Харта в «Никс»

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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не скрывал эмоций, когда узнал о переходе в команду свингмена Джоша Харта в результате обмена.

«О, черт! Да!» – прокричал Брансон.

Брансон и Харт вместе играли за Вилланову в NCAA.

Харт в этом сезоне набирает в среднем 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи, в «Портленде» он был игроком стартовой пятерке.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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