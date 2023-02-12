38 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Юту»

Разыгрывающий « » набрал 38 очков и сделал 5 передач в победном матче против «Юты» (126:120).

Брансон реализовал 11 из 22 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 14 из 15 с линии штрафных, а также сделал 3 подбора, 1 перехват и 1 потерю за 39 минут на паркете.

добавил 31 очко и 6 подборов. дебютировал за «Никс», набрав 11 очков, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата, выходя со скамейки запасных.

«Никс» выиграли три матча из последних четырех и идут на 7-м месте в Восточной конференции (31-27).

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