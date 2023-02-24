Огастин Рубит не поможет «Баварии» в оставшейся части сезона из-за травмы

Тяжелый форвард «Баварии» выбыл из строя до конца сезона с травмой ахиллова сухожилия.

33-летний игрок перенес операцию и выбыл на продолжительный срок.

Рубит получил травму в четвертой четверти полуфинального матча Кубка Германии против «Альбы».

В январе Рубит стал первым игроком «Баварии», получившим награду MVP месяца в .

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