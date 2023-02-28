«Бавария» подпишет Зайлана Читэма

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Американский форвард Зайлан Читэм (27 лет, 196 см) близок к переходу в «Баварию», пишет обозреватель BasketNews Донатас Урбонас.

Читэм не был выбран на драфте НБА-2019 и выступал в основном в G-лиге. Он принял участие в 4 матчах за «Новый Орлеан» и 1 матче за «Юту».

В этом сезоне форвард играл за фарм-команду «Пеликанс» в Лиге развития, набирая в среднем 14,1 очка, 8,3 подбора и 3,1 передачи.

«Бавария» с результатом 9-16 занимает 15-е место в Евролиге-2022/23.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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1 комментарий

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Shamarin
Расходимся, это не та Бавария..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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