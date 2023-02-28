Евролига 2-й раз подряд оштрафовала «Партизан» из-за фанатов
«Партизан» оштрафован за неподабающее поведение болельщиков во время домашнего матча 25-го тура Евролиги против «Фенербахче» (94:97).
Клуб должен заплатить сумму 4 500 евро. Причиной штрафа стало то, что фанаты бросали предметы на площадку во время игры.
В прошлом туре за такое же нарушение в гостевом матче против «Баварии» (71:82) Евролига оштрафовала «Партизан» на 2 500 евро.
В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке
1 комментарий