Евролига 2-й раз подряд оштрафовала «Партизан» из-за фанатов

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Партизан болельщики штрафы Бавария Баскетбол

«Партизан» оштрафован за неподабающее поведение болельщиков во время домашнего матча 25-го тура Евролиги против «Фенербахче» (94:97).

Клуб должен заплатить сумму 4 500 евро. Причиной штрафа стало то, что фанаты бросали предметы на площадку во время игры.

В прошлом туре за такое же нарушение в гостевом матче против «Баварии» (71:82) Евролига оштрафовала «Партизан» на 2 500 евро.

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1 комментарий

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Антон Чугунов
Молодые и горячие сербы. Все логично
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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