Евролига 2-й раз подряд оштрафовала «Партизан» из-за фанатов

« » оштрафован за неподабающее поведение болельщиков во время домашнего матча 25-го тура Евролиги против « » (94:97).

Клуб должен заплатить сумму 4 500 евро. Причиной штрафа стало то, что фанаты бросали предметы на площадку во время игры.

В прошлом туре за такое же нарушение в гостевом матче против «Баварии» (71:82) оштрафовала «Партизан» на 2 500 евро.

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