Эргин Атаман: «Надеюсь, встретимся с «Барселоной» в финале Евролиги»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Барселоной» (75:80) поделился мнением о плотности борьбы в турнире.
«В этой Евролиге любой может обыграть любого. Я впервые в истории Евролиги вижу, чтобы было так много взлетов и падений. И это не потому, что команды плохие, а потому, что многие из них борются за выход в плей-офф.
Не столь важно, что за звезда у вас в составе, важнее, как все игроки могли вложить энергию и желание в одной конкретной встрече. Любой матч может изменить ситуацию. Надеюсь, встретимся с «Барселоной» в финале Евролиги», – заявил Атаман.
Победитель двух последних розыгрышей Евролиги «Эфес» на данный момент идет 8-м с результатом 10-9.
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