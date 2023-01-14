Эргин Атаман: «Надеюсь, встретимся с «Барселоной» в финале Евролиги»

Главный тренер « » после победы над «Барселоной» (75:80) поделился мнением о плотности борьбы в турнире.

«В этой любой может обыграть любого. Я впервые в истории Евролиги вижу, чтобы было так много взлетов и падений. И это не потому, что команды плохие, а потому, что многие из них борются за выход в плей-офф.

Не столь важно, что за звезда у вас в составе, важнее, как все игроки могли вложить энергию и желание в одной конкретной встрече. Любой матч может изменить ситуацию. Надеюсь, встретимся с «Барселоной» в финале Евролиги», – заявил Атаман.

Победитель двух последних розыгрышей Евролиги «Эфес» на данный момент идет 8-м с результатом 10-9.

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