За 11 минут до начала матча между «Барселоной» и « » в рамках 19-го тура болельщики испанского клуба освистали главного тренера соперников , когда тот появился на площадке.

Направляясь к скамейке, Атаман поднял вверх два пальца, напомнив каталонским болельщикам, что является действующим двукратным чемпионом Евролиги.

В прошлый раз, когда Атаман посетил Дворец спорта Блауграна, его удалили. По пути в раздевалку он посмеялся над болельщиками «Барселоны», подняв вверх кулак и выкрикнув: «Я выиграл кубок».

На пресс-конференции перед сегодняшним матчем Атаман извинился и сказал, что не хотел никого оскорбить.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия