Болельщики «Барселоны» освистали Эргина Атамана, он показал им два пальца
За 11 минут до начала матча между «Барселоной» и «Анадолу Эфесом» в рамках 19-го тура Евролиги болельщики испанского клуба освистали главного тренера соперников Эргина Атамана, когда тот появился на площадке.
Направляясь к скамейке, Атаман поднял вверх два пальца, напомнив каталонским болельщикам, что является действующим двукратным чемпионом Евролиги.
В прошлый раз, когда Атаман посетил Дворец спорта Блауграна, его удалили. По пути в раздевалку он посмеялся над болельщиками «Барселоны», подняв вверх кулак и выкрикнув: «Я выиграл кубок».
На пресс-конференции перед сегодняшним матчем Атаман извинился и сказал, что не хотел никого оскорбить.
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