Рик Карлайл рассказал про свой подарок Дончичу на день рождения

Главный тренер «Индианы» шуткой ответил на вопрос, сделал ли он подарок лидеру « » , которого тренировал с 2019 по 2021 годы.

«Я подарил ему Халибертона», ‒ заявил Карлайл во время пресс-конференции.

« » во вторник нанесла «Далласу» домашнее поражение – 124:122. Примечательно, что лидеры команд («Индиана») и Лука Дончич («Даллас») родились 29 и 28 февраля соответственно.

23-летний плеймейкер «Пэйсерс» набрал 32 очка (9 из 18 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 12 из 15 с линии штрафных), а также сделал 7 подборов, 6 передач, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери.

Дончич отметился 39 очками, 8 подборами, 6 передачами, 1 перехватом и 2 потерями. Словенец реализовал 14 из 25 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 8 из 12 с линии.

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