Рик Карлайл рассказал про свой подарок Дончичу на день рождения

Теги Даллас Индиана Рик Карлайл НБА Лука Дончич Тайриз Халибертон Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл шуткой ответил на вопрос, сделал ли он подарок лидеру «Далласа» Луке Дончичу, которого тренировал с 2019 по 2021 годы.

«Я подарил ему Халибертона», ‒ заявил Карлайл во время пресс-конференции.

«Индиана» во вторник нанесла «Далласу» домашнее поражение – 124:122. Примечательно, что лидеры команд Тайриз Халибертон («Индиана») и Лука Дончич («Даллас») родились 29 и 28 февраля соответственно.

23-летний плеймейкер «Пэйсерс» набрал 32 очка (9 из 18 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 12 из 15 с линии штрафных), а также сделал 7 подборов, 6 передач, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери.

Дончич отметился 39 очками, 8 подборами, 6 передачами, 1 перехватом и 2 потерями. Словенец реализовал 14 из 25 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 8 из 12 с линии.

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