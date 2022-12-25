Рик Карлайл – о рекорде Халибертона по трехочковым: «Это клуб, в котором номер Реджи Миллера висит под сводами арены»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон установил новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче, реализовав 10 дальних бросков во вчерашней встрече с «Майами» (111:108).

«Тайриз потрясающе выступил. Он установил рекорд клуба по трехочковым. Это клуб, в котором номер висит под сводами арены, так что это нечто особенное», – восхитился главный тренер «Пэйсерс» .

Предыдущий рекорд клуба (9 трехочковых) принадлежал (2020) и (2012).

Халибертон также обновил личный рекорд результативности в одном матче (43) и забросил победный трехочковый за 2,6 секунды до конца.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков