Рик Карлайл – о рекорде Халибертона по трехочковым: «Это клуб, в котором номер Реджи Миллера висит под сводами арены»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон установил новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче, реализовав 10 дальних бросков во вчерашней встрече с «Майами» (111:108).
«Тайриз потрясающе выступил. Он установил рекорд клуба по трехочковым. Это клуб, в котором номер Реджи Миллера висит под сводами арены, так что это нечто особенное», – восхитился главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.
Предыдущий рекорд клуба (9 трехочковых) принадлежал Ти Джей Уоррену (2020) и Полу Джорджу (2012).
Халибертон также обновил личный рекорд результативности в одном матче (43) и забросил победный трехочковый за 2,6 секунды до конца.
Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков
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