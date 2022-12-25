Рик Карлайл – о рекорде Халибертона по трехочковым: «Это клуб, в котором номер Реджи Миллера висит под сводами арены»

Теги Индиана Рик Карлайл НБА Реджи Миллер Пол Джордж Ти Джей Уоррен Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон установил новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче, реализовав 10 дальних бросков во вчерашней встрече с «Майами» (111:108).

«Тайриз потрясающе выступил. Он установил рекорд клуба по трехочковым. Это клуб, в котором номер Реджи Миллера висит под сводами арены, так что это нечто особенное», – восхитился главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.

Предыдущий рекорд клуба (9 трехочковых) принадлежал Ти Джей Уоррену (2020) и Полу Джорджу (2012).

Халибертон также обновил личный рекорд результативности в одном матче (43) и забросил победный трехочковый за 2,6 секунды до конца.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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2 комментария

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Nikolay
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Реджи пару раз 8 забил.
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remigaillard
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Вот что Щербяк животворящий делает!
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