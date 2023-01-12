Тайриз Халибертон получил травму колена в матче с «Никс»

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Разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон не смог доиграть матч с «Никс» (113:119) из-за травмы левого колена.

Халибертон получил травму во время прохода на последних минутах третьей четверти.

После матча главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что Тайризу пока что придется использовать костыли. При этом он отметил, что травма, как рассчитывают в клубе, не должна вывести плеймейкера из строя на длительный период.

Игроку предстоит дополнительное обследование.

За 27 минут Халибертон набрал 15 очков и 7 передач.

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