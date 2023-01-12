Разыгрывающий «Пэйсерс» не смог доиграть матч с «Никс» (113:119) из-за травмы левого колена.

Халибертон получил травму во время прохода на последних минутах третьей четверти.

После матча главный тренер «Индианы» заявил, что Тайризу пока что придется использовать костыли. При этом он отметил, что травма, как рассчитывают в клубе, не должна вывести плеймейкера из строя на длительный период.

Игроку предстоит дополнительное обследование.

За 27 минут Халибертон набрал 15 очков и 7 передач.

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