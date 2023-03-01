Тайриз Халибертон выиграл у Луки Дончича дуэль именинников

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«Индиана» во вторник нанесла «Далласу» домашнее поражение – 124:122.

Примечательно, что лидеры команд Тайриз Халибертон («Индиана») и Лука ДончичДаллас») в этот день отмечали день рождения.

23-летний защитник «Пэйсерс», родившийся 29 февраля 2000 года, набрал 32 очка (9 из 18 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 12 из 15 с линии штрафных), сделал 7 подборов, 6 передач, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери.

Дончич, которому 28 февраля исполнилось 24 года, отметился 39 очками, 8 подборами, 6 передачами, 1 перехватом и 2 потерями. Словенец реализовал 14 из 25 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 8 из 12 с линии.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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