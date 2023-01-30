Пол Пирс: «Дэмиану Лилларду пора уходить из «Портленда»

Легенда «Бостона» в подкасте бывшего одноклубника заявил, что пора перейти из « » в другую команду, где у него будет шанс выиграть чемпионат.

«Дэмиан Лиллард – один из величайших игроков в истории, и он отдал все, что мог, клубу, который не может построить вокруг него претендента на чемпионство. Я знаю, что ты, как никто, понимаешь эту ситуацию. Каким бы преданный и гордым он ни был, ситуация достигла критической точки.

Ты тоже не хотел уходить из «Миннесоты». Ты оставил там сердце, кровь, пот и слезы, ты отдал этому городу все и больше всего на свете хотел победить именно там.

Ты все время выглядел измученным. И сейчас я вижу то же самое в Лилларде. Ему пора уходить из «Портленда», – сказал Пирс.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»