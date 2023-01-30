Пол Пирс: «Дэмиану Лилларду пора уходить из «Портленда»

Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Легенда «Бостона» Пол Пирс в подкасте бывшего одноклубника Кевина Гарнетта заявил, что Дэмиан Лилларду пора перейти из  «Портленда» в другую команду, где у него будет шанс выиграть чемпионат.

«Дэмиан Лиллард – один из величайших игроков в истории, и он отдал все, что мог, клубу, который не может построить вокруг него претендента на чемпионство. Я знаю, что ты, как никто, понимаешь эту ситуацию. Каким бы преданный и гордым он ни был, ситуация достигла критической точки.

Ты тоже не хотел уходить из «Миннесоты». Ты оставил там сердце, кровь, пот и слезы, ты отдал этому городу все и больше всего на свете хотел победить именно там.

Ты все время выглядел измученным. И сейчас я вижу то же самое в Лилларде. Ему пора уходить из «Портленда», – сказал Пирс.

 Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон» 

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Уэстбрук и пик за Лилларда, и Патбев и пик за Кузму. Нормально, должно пройти. Многовато отдаем конечно, то что поделать, ради последних пары лет Леброна можно отдать все что есть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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