Шэннон Шарп: «У «Бруклина» нет шансов обыграть других претендентов на Востоке»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что удачный отрезок в исполнении « » не делает команду претендентом на титул.

«Нетс» выиграли 9 из 10 последних матчей, уступив на этой дистанции только « » (92:103).

«Они не справятся с «Бакс» или «Селтикс». Не уверен, что смогут обыграть «Сиксерс» при здоровых и . тоже вернется в какой-то момент. Только одна из тех побед была одержана против команды с положительным балансом. Это были «Блэйзерс» без .

Они 28-е по подборам за матч, 27-е по разнице подборов, 25-е по подборам в нападении у соперника и 29-е по трехочковым броскам у соперника. Это значит, что их вынесут. «Бакс» – очень хорошо подбирающая команда. У них нет шансов обыграть других претендентов на Востоке», – заявил Шарп.

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