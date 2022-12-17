Шэннон Шарп: «У «Бруклина» нет шансов обыграть других претендентов на Востоке»
Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что удачный отрезок в исполнении «Бруклина» не делает команду претендентом на титул.
«Нетс» выиграли 9 из 10 последних матчей, уступив на этой дистанции только «Бостону» (92:103).
«Они не справятся с «Бакс» или «Селтикс». Не уверен, что смогут обыграть «Сиксерс» при здоровых Джоэле Эмбииде и Джеймсе Хардене. Тайриз Макси тоже вернется в какой-то момент. Только одна из тех побед была одержана против команды с положительным балансом. Это были «Блэйзерс» без Дэмиана Лилларда.
Они 28-е по подборам за матч, 27-е по разнице подборов, 25-е по подборам в нападении у соперника и 29-е по трехочковым броскам у соперника. Это значит, что их вынесут. «Бакс» – очень хорошо подбирающая команда. У них нет шансов обыграть других претендентов на Востоке», – заявил Шарп.
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Да прямо сейчас Бостон и Милуоки однозначные фавориты, но даже сейчас я не уверен как бы закончилась серии с ними. А что там будет уже непосредственно в плей-офф узнаем позже.
Филла вообще команда не понятная, в прошлом плей-офф они слились бездарно, как почти в любом другом плей-офф кроме сезона с Батлером.
А на счёт Бруклина, мне стало сильно приятнее смотреть их матчи, они превратились в команду за которую хочется болеть. Неоднозначные ребята, харизматичный тренер новичок, и при этом у них глаза горят. Они с желанием играют, чего при Стиве не было вообще. Матч с Торонто показал, что эта команда готова и бороться.