Шэннон Шарп: «У «Бруклина» нет шансов обыграть других претендентов на Востоке»

Теги Бостон Милуоки Бруклин Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что удачный отрезок в исполнении «Бруклина» не делает команду претендентом на титул.

«Нетс» выиграли 9 из 10 последних матчей, уступив на этой дистанции только «Бостону» (92:103).

«Они не справятся с «Бакс» или «Селтикс». Не уверен, что смогут обыграть «Сиксерс» при здоровых Джоэле Эмбииде и Джеймсе Хардене. Тайриз Макси тоже вернется в какой-то момент. Только одна из тех побед была одержана против команды с положительным балансом. Это были «Блэйзерс» без Дэмиана Лилларда.

Они 28-е по подборам за матч, 27-е по разнице подборов, 25-е по подборам в нападении у соперника и 29-е по трехочковым броскам у соперника. Это значит, что их вынесут. «Бакс» – очень хорошо подбирающая команда. У них нет шансов обыграть других претендентов на Востоке», – заявил Шарп.

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2 комментария

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Денис Храпунов
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Какой смысл обсуждать это сейчас. Бруклин толком одним составом ещё и не играл. То Симонса, то Ирвинга, то Ватанабе нет. Только что к команде присоеденился Ти Джей Уорен. Но при этом команда играет все лучше и лучше. При этом Бакс тоже не играет идеально, а Селтикс в последних матчах показали, что они тоже уязвимы.
Да прямо сейчас Бостон и Милуоки однозначные фавориты, но даже сейчас я не уверен как бы закончилась серии с ними. А что там будет уже непосредственно в плей-офф узнаем позже.
Филла вообще команда не понятная, в прошлом плей-офф они слились бездарно, как почти в любом другом плей-офф кроме сезона с Батлером.

А на счёт Бруклина, мне стало сильно приятнее смотреть их матчи, они превратились в команду за которую хочется болеть. Неоднозначные ребята, харизматичный тренер новичок, и при этом у них глаза горят. Они с желанием играют, чего при Стиве не было вообще. Матч с Торонто показал, что эта команда готова и бороться.
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Сергей Пузанков
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Ну, во-первых, не будет такого, что все будут здоровы к ПО. Во-вторых, ещё много чего случится за это время. Хотя в целом конечно на данный момент очень смело считать Бруклин претендентом. Но это на данный момент.
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