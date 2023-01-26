Дэмиан Лиллард провел самый эффективный матч в истории НБА с 60 набранными очками

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Кобе Брайант Портленд НБА Юта Рик Бэрри Элджин Бэйлор Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124), набрав 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры.

Показатель true shooting percentage Лилларда в среду составил 89,8%. Таким образом, он провел самую эффективную игру с 60 и более набранными очками в истории НБА. 

True shooting percentage – аналитический показатель, определяющий бросковую эффективность того или иного игрока. Он одновременно учитывает все типы бросков (штрафные, 2-очковые и 3-очковые)

Лиллард провел четвертый в карьере матч с 60 очками, что ставит его на третье место за всю историю НБА вместе с Майклом Джорданом и Джеймсом Харденом, у которых также по четыре подобных игры. Только у Кобе Брайанта (6) и Уилта Чемберлена (32) за карьеру больше матчей с 60 и более очками.

Вместе с Леброном Джеймсом и Риком Бэрри лидер «Блэйзерс» занимает шестое место в НБА по количеству матчей с 50 очками за карьеру (14). Больше только у Элджина Бэйлора (17), Хардена (23), Брайанта (25), Джордана ( 31) и Чемберлена (118).

Это также была третья игра Лилларда с 50+ очками против «Джаз», что является рекордом НБА.

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8 комментариев

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oliveirae
Ответ problemzz9
а кого у юты не было из основных?
Митчелла, Кириленко и Карла Мэлоуна
0
0
0
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Оскар Муравьев
Выискивать стату рекордную все сложнее вот и придумали тру шутинг
0
-3
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Que miras, bobo?
Ответ problemzz9
а кого у юты не было из основных?
Андрея Кириленко
+1
0
+1
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Cubs-V
Ответ Дмитрий Дмитриев
На это много ума не нужно. С обескровленной Ютой. С более серьезным соперником кишка тонка?😁
"Обескровлена" это без одного Олиника?
0
0
0
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problemzz9
Ответ Дмитрий Дмитриев
На это много ума не нужно. С обескровленной Ютой. С более серьезным соперником кишка тонка?😁
а кого у юты не было из основных?
+7
0
+7
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Владимир Мироненко
Ответ Дмитрий Дмитриев
На это много ума не нужно. С обескровленной Ютой. С более серьезным соперником кишка тонка?😁
Откуда вы берётесь? Юта обескровленна - это проблемы Юты. Или теперь забивать, когда первая 8 - ка команд против тебя?
+3
-1
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Андрей Габдрахманов
Ллилард топ пг который так и останется верный своей команде и без перстня очень жаль )
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Дмитрий Дмитриев
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