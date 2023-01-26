Разыгрывающий « » обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124), набрав 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры.

Показатель true shooting percentage Лилларда в среду составил 89,8%. Таким образом, он провел самую эффективную игру с 60 и более набранными очками в истории НБА.

True shooting percentage – аналитический показатель, определяющий бросковую эффективность того или иного игрока. Он одновременно учитывает все типы бросков (штрафные, 2-очковые и 3-очковые)

Лиллард провел четвертый в карьере матч с 60 очками, что ставит его на третье место за всю историю НБА вместе с и , у которых также по четыре подобных игры. Только у (6) и Уилта Чемберлена (32) за карьеру больше матчей с 60 и более очками.

Вместе с Леброном Джеймсом и Риком Бэрри лидер «Блэйзерс» занимает шестое место в НБА по количеству матчей с 50 очками за карьеру (14). Больше только у Элджина Бэйлора (17), Хардена (23), Брайанта (25), Джордана ( 31) и Чемберлена (118).

Это также была третья игра Лилларда с 50+ очками против «Джаз», что является рекордом НБА.

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