Кайри Ирвинг смазал трехочковый бросок на победу в матче против «Индианы»

Теги Даллас Индиана НБА видео Кайри Ирвинг Ти Джей Макконнелл Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг упустил возможность принести своей новой команде победу над «Индианой», смазав из-за дуги на последних секундах.

При «-2» у «Мэверикс» Ирвинг взял на себя решающий бросок в матче. 30-летний защитник остался один на один с Ти Джей Макконнеллом, исполнил кроссовер, сделал степбэк и бросил из-за дуги, попав в переднюю дужку.

«Даллас» потерпел пятое поражение в последних шести матчах – 122:124.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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4 комментария

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badaboom
Отлично усилился Даллас!
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Максим Максимов
С его скилами надо было идти в проход, на от
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Марсель Объелся
Че то Далласская версия Кайри разлучилась в клатче играть
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Телохранитель Джеймса Уорти
Нормально там Тёрнер чуть путбэк в свое кольцо после подбора не занес
+6
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