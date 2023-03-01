Кайри Ирвинг смазал трехочковый бросок на победу в матче против «Индианы»

Разыгрывающий « » упустил возможность принести своей новой команде победу над «Индианой», смазав из-за дуги на последних секундах.

При «-2» у «Мэверикс» Ирвинг взял на себя решающий бросок в матче. 30-летний защитник остался один на один с , исполнил кроссовер, сделал степбэк и бросил из-за дуги, попав в переднюю дужку.

«Даллас» потерпел пятое поражение в последних шести матчах – 122:124.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей