Тайлер Хирро: «Сделал бы себе тату с лицом Джимми Батлера, если бы это гарантировало «Хит» чемпионство»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро забавно ответил на необычные вопросы журналиста.
– Сделал бы себе тату с лицом Джимми Батлера, если бы это гарантировало «Хит» чемпионство в нынешнем сезоне?
– Если это гарантирует нам чемпионство, то конечно.
– Где бы ты разместил тату с его лицом?
– Там, где его не видно, но все равно сделал бы это. Я могу выбрать любое место, да? Тогда разместил бы его на подошве стопы.
– Это нехорошо, ты ведь будешь наступать на лицо Джимми.
– Да, и мы выиграем чемпионство.
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