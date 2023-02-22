Тайлер Хирро: «Сделал бы себе тату с лицом Джимми Батлера, если бы это гарантировало «Хит» чемпионство»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро забавно ответил на необычные вопросы журналиста.

– Сделал бы себе тату с лицом Джимми Батлера, если бы это гарантировало «Хит» чемпионство в нынешнем сезоне?

– Если это гарантирует нам чемпионство, то конечно.

– Где бы ты разместил тату с его лицом?

– Там, где его не видно, но все равно сделал бы это. Я могу выбрать любое место, да? Тогда разместил бы его на подошве стопы.

– Это нехорошо, ты ведь будешь наступать на лицо Джимми.

– Да, и мы выиграем чемпионство.

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2 комментария

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Tolball
Ух, сначала по заголовку бегло показалось,что он у себя на лице тату Джимми сделал бы)..
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Tim Timson
конечно такое родимое пятно будет смотреться.. тогда уж Батлер Райли себе набьет?))
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