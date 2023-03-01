Билл Симмонс: «Йокич меньше всех играет на статистику со времен Данкана и Нэша»

Известный спортивный эксперт заявил, что центрового « » не волнуют его личные статистические показатели, потому что он играет на команду.

«К вашему сведению, Йокич меньше всех играет на статистику со времен и . Я искренне считаю, что он понятия не имеет, какие у него показатели по ходу матча (и ему все равно)», – написал Симмонс.

Ранее бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил сербского центрового в том, что тот набивает статистику.

Сегодня Йокич оформил свой 100-й трипл-дабл за карьеру и стал шестым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?