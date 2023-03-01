Билл Симмонс: «Йокич меньше всех играет на статистику со времен Данкана и Нэша»

Теги Денвер Стив Нэш Тим Данкан Билл Симмонс Никола Йокич Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что центрового «Денвера» Николу Йокича не волнуют его личные статистические показатели, потому что он играет на команду.

«К вашему сведению, Йокич меньше всех играет на статистику со времен Данкана и Нэша. Я искренне считаю, что он понятия не имеет, какие у него показатели по ходу матча (и ему все равно)», – написал Симмонс.

Ранее бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил сербского центрового в том, что тот набивает статистику.

Сегодня Йокич оформил свой 100-й трипл-дабл за карьеру и стал шестым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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2 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Время от времени играет, но не так явно, как некоторые другие товарищи :)
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Сергей Орлов
Так и есть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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