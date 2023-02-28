«Куда вы только смотрите?» Джей Джей Редик обратился к критикам Йокича

Бывший игрок НБА, эксперт обратился к критикам центрового « » .

«Большинство разговоров вокруг Николы Йокича крутятся вокруг визуального восприятия и аналитики. Якобы аналитика, отражающая доминирование Йокича, не подтверждается тем, что мы видим собственными глазами.

Получается, что когда вы смотрите на другого игрока, вам просто становится ясно, что он более ценен, ясно, что он лучше. И тогда у меня возникает вопрос: «Куда, черт побери, вы только смотрите?»

Когда я смотрю на Йокича, я вижу доминирование, я вижу человека, который делает своих товарищей по команде лучше. Задумайтесь об этом на секунду. У нас есть Колдуэл-Поуп, который провел свой самый эффективный сезон в карьере, провел свой самый эффективный сезон. Майкл Портер-младший – образец эффективности. Парень бросает открытые трехочковые или играет с Йокичем «двоечки», набирая очки после открываний.

явно выигрывает от совместного выступления с Йокичем. У Брюса Брауна самый результативный сезон в карьере. Что вы смотрите? Вы разбираетесь в баскетболе?

Я не знаю, есть ли сейчас в НБА игрок, у которого получается делать товарищей лучше, как это делает Никола. Когда мы говорим о ценности в командном виде спорта, я думаю, что он находится на вершине списка», - сказал Редик.

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