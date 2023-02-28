«Куда вы только смотрите?» Джей Джей Редик обратился к критикам Йокича

Теги Денвер Джей Джей Редик НБА Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Майкл Портер Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт Джей Джей Редик обратился к критикам центрового «Денвера» Николы Йокича.

«Большинство разговоров вокруг Николы Йокича крутятся вокруг визуального восприятия и аналитики. Якобы аналитика, отражающая доминирование Йокича, не подтверждается тем, что мы видим собственными глазами.

Получается, что когда вы смотрите на другого игрока, вам просто становится ясно, что он более ценен, ясно, что он лучше. И тогда у меня возникает вопрос: «Куда, черт побери, вы только смотрите?» 

Когда я смотрю на Йокича, я вижу доминирование, я вижу человека, который делает своих товарищей по команде лучше. Задумайтесь об этом на секунду. У нас есть Колдуэл-Поуп, который провел свой самый эффективный сезон в карьере, Аарон Гордон провел свой самый эффективный сезон. Майкл Портер-младший – образец эффективности. Парень бросает открытые трехочковые или играет с Йокичем «двоечки», набирая очки после открываний.

Джамал Мюррэй явно выигрывает от совместного выступления с Йокичем. У Брюса Брауна самый результативный сезон в карьере. Что вы смотрите? Вы разбираетесь в баскетболе?

Я не знаю, есть ли сейчас в НБА игрок, у которого получается делать товарищей лучше, как это делает Никола. Когда мы говорим о ценности в командном виде спорта, я думаю, что он находится на вершине списка», - сказал Редик.

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7 комментариев

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Chopel
Ответ Consistency
В плей-офф мы смотрим)))))
Ванга?
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Chopel
Сейчас придёт из школы главный Карри-бой - NightWolf и расскажет какой частью тела он смотрит игру Йокича.
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Мага2101
Ответ xamer 9
Йокич получает заслуженное признание лигой в виде двух (трёх?!) MVP сезона. Этого достаточно. Эксперты говорят по другому во многом из за того, что: 1) Экспертам хочется выгоднее продвигать «своих» игроков, небелых неевропейцев. 2) Франшиза Наггетс с малого рынка. Скучно там. 3) Последние два плей-офф, когда Йокич был МВП, команда играла слабо.
команда играла слабо потому что не было второй звезды-Мюррея. МВП это индивидуальная награда и такое ощущение что Йокич взломал ее)
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+3
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xamer 9
Йокич получает заслуженное признание лигой в виде двух (трёх?!) MVP сезона. Этого достаточно. Эксперты говорят по другому во многом из за того, что:
1) Экспертам хочется выгоднее продвигать «своих» игроков, небелых неевропейцев.
2) Франшиза Наггетс с малого рынка. Скучно там.
3) Последние два плей-офф, когда Йокич был МВП, команда играла слабо.
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noke
Ответ Consistency
В плей-офф мы смотрим)))))
И? Типа результаты, скажем, Эмбиида в плей-офф выглядят сравнительно впечатляюще? Или Яннис, который за свои первые семь лет на Востоке тоже только раз до финала конференции добирался?
Что там в плей-офф то кто-то рассмотреть пытается?
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carmelo hot sause
Как же американцы любят слово "доминирование". В данном случае это не перевод спортса
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Consistency
В плей-офф мы смотрим)))))
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