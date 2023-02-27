Бросок Пола Джорджа со своей половины на победу не был засчитан

Форвард «Клипперс» был близок к тому, чтобы принести своей команде победу в матче против « », забросив невероятный мяч со своей половины площадки под сирену.

Судьи не засчитали попадание, так как игрок совершил бросок после истечения времени.

Основное время матча закончилось со счетом 120:120. «Клипперс» уступили «Наггетс» в овертайме – 124:134.

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