Бросок Пола Джорджа со своей половины на победу не был засчитан
Форвард «Клипперс» Пол Джордж был близок к тому, чтобы принести своей команде победу в матче против «Денвера», забросив невероятный мяч со своей половины площадки под сирену.
Судьи не засчитали попадание, так как игрок совершил бросок после истечения времени.
Основное время матча закончилось со счетом 120:120. «Клипперс» уступили «Наггетс» в овертайме – 124:134.
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