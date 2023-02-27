Бросок Пола Джорджа со своей половины на победу не был засчитан

Теги Денвер Клипперс НБА видео Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж был близок к тому, чтобы принести своей команде победу в матче против «Денвера», забросив невероятный мяч со своей половины площадки под сирену.

Судьи не засчитали попадание, так как игрок совершил бросок после истечения времени.

Основное время матча закончилось со счетом 120:120. «Клипперс» уступили «Наггетс» в овертайме – 124:134. 

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2 комментария

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Nuteruoli
Вчера Эмбиид, сегодня PG, но все после сирены(
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimassss6
Правильно судьи сделали, но Пол всё равно красавчик
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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