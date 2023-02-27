Никола Йокич набрал 40 очков, 17 подборов и 10 передач в победном матче против «Клипперс»

«Денвер» в воскресенье взял верх над «Клипперс» в овертайме (134:124) в матче претендентов на чемпионство в Западной конференции. Центровой «Наггетс» набрал 40 очков, сделал 17 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

Сербский бигмен оформил 23-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 14-й за последние 19 матчей. «Денвер» в этом сезоне не проиграл ни одного матча, в котором Йокич сделал трипл-дабл.

Действующий двукратный MVP лиги реализовал 14 из 21 с игры и 12 из 15 с линии штрафных.

Майкл Портер добавил 29 очков и 11 подборов., Джамал Мюррэй – 21 очко и 12 передач.

«Денвер» лидирует на Западе с результатом 43-19. « » идут на 5-м месте (33-30).

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?