Никола Йокич набрал 40 очков, 17 подборов и 10 передач в победном матче против «Клипперс»

Теги Денвер Клипперс НБА видео Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» в воскресенье взял верх над «Клипперс» в овертайме (134:124) в матче претендентов на чемпионство в Западной конференции. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков, сделал 17 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

Сербский бигмен оформил 23-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 14-й за последние 19 матчей. «Денвер» в этом сезоне не проиграл ни одного матча, в котором Йокич сделал трипл-дабл.

Действующий двукратный MVP лиги реализовал 14 из 21 с игры и 12 из 15 с линии штрафных.

Майкл Портер добавил 29 очков и 11 подборов., Джамал Мюррэй – 21 очко и 12 передач.

«Денвер» лидирует на Западе с результатом 43-19. «Клипперс» идут на 5-м месте (33-30).

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4 комментария

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Сергей Пузанков
Только сейчас подумал, что Йокич стал заметно больше ассистировать в этом году (+2 передачи относительно прошлого года), не смотря на то, что основной номинальный пг (второй ассистент команды) в этом году вернулся. По идее наоборот розыгрыш с Йокича должен был быть снять. Процент задействования, кстати, упал с 32 до 27.
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AnTikVar
Николе скоро будет необходим тафгай)))

А так очередная рядовая новость про то, что Йокич опять оформил трипл-дабл. Хейтерам конечно будет полегче, теперь падение уровня игры они смогут определять по несостоявшемуся трипл-даблу.
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pro~dj
Что самое крутое - это стабильный импакт в концовке, когда надо было забить - забивал как часы.
А этот перехват.. Вишенка на торте!
Чем-то напоминает Данкана, только больше прокачан пас.
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+1
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Allex_38rus
Без вопросов, МВП
+6
0
+6
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