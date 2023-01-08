Тайлер Дорси подписал контракт с фарм-командой «Мэверикс» и будет играть в Лиге развития

Атакующий защитник (26 лет, 196 см) подписал контракт с фарм-командой «Мэверикс» и будет играть в Лиге развития НБА.

Дорси в прошлом месяце был отчислен из « », в составе которого начинал сезон-22/23.

В 3 матчах НБА Тайлер набирал в среднем по 3,0 очка за игру.

Ранее сообщалось, что Дорси, несмотря на интерес со стороны « » и « », намерен остаться в НБА и рассчитывает получить предложение о подписании 10-дневного контракта.

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