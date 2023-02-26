«Анадолу Эфес» нацелен на Тайлера Дорси

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Атакующий защитник Тайлер Дорси, недавно покинувший фарм-команду «Далласа» в G-лиге, может вернуться в Евролигу.

По информации обозревателя Sportal Ахиллеаса Мавродонтиса, на подписание игрока сборной Греции нацелены два европейских клуба, включая «Анадолу Эфес».

Дорси провел 17 матчей в Лиге развития, набирая в среднем 24,4 очка и 4,9 подбора. Перед этим он был отчислен из «Маверикс», в составе которых начинал сезон-22/23 и сыграл три матча в НБА.

Дедлайн для подписания новых игроков в Евролиге наступит 1 марта.

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