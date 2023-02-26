«Анадолу Эфес» нацелен на Тайлера Дорси

Атакующий защитник , недавно покинувший фарм-команду « » в G-лиге, может вернуться в .

По информации обозревателя Sportal Ахиллеаса Мавродонтиса, на подписание игрока сборной Греции нацелены два европейских клуба, включая « ».

Дорси провел 17 матчей в Лиге развития, набирая в среднем 24,4 очка и 4,9 подбора. Перед этим он был отчислен из «Маверикс», в составе которых начинал сезон-22/23 и сыграл три матча в .

Дедлайн для подписания новых игроков в Евролиге наступит 1 марта.

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»