Леброн Джеймс: «Последим за травмой в ближайшие пару дней»

Форвард «Лейкерс» по окончании матча с « » (111:108) прокомментировал травму правой ступни, полученную в конце третьей четверти встречи.

«Бывало и лучше. Это точно.

Но я определенно не собирался уходить в раздевалку и хотел доиграть сегодняшний матч. Я понимал важность встречи и чувствовал, что мы все еще можем победить, несмотря на отставание в счете.

Последим за травмой в ближайшие пару дней, посмотрим, как я буду себя чувствовать, и примем соответствующие решения», – сказал Джеймс.

Покидая арену, Леброн заметно хромал.

Следующий матч « » проведут во вторник, 28 февраля, против «Мемфиса».

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового