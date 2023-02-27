Леброн Джеймс: «Последим за травмой в ближайшие пару дней»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с «Далласом» (111:108) прокомментировал травму правой ступни, полученную в конце третьей четверти встречи.
«Бывало и лучше. Это точно.
Но я определенно не собирался уходить в раздевалку и хотел доиграть сегодняшний матч. Я понимал важность встречи и чувствовал, что мы все еще можем победить, несмотря на отставание в счете.
Последим за травмой в ближайшие пару дней, посмотрим, как я буду себя чувствовать, и примем соответствующие решения», – сказал Джеймс.
Покидая арену, Леброн заметно хромал.
Следующий матч «Лейкерс» проведут во вторник, 28 февраля, против «Мемфиса».
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