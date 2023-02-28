Шэннон Шарп: «Леброн показывает не тот уровень игры, который мы привыкли видеть в его исполнении»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп выразил обеспокоенность травмой суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он не выглядит как тот на отрезке от его дня рождения до травмы, то есть до 7 февраля. Его день рождения был 30 декабря, 7 февраля он побил рекорд . Начиная с четвертой четверти того матча, он выглядит другим.

Его точно беспокоит травма стопы. Он не может делать на площадке некоторые привычные для себя вещи. Это не тот уровень игры, который мы привыкли видеть в исполнении Леброна. Пока он не восстановится, « » никогда не попадут. Я максимально обеспокоен», – заявил Шарп.

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