Лука Дончич: «Невероятно, что Леброн Джеймс способен делать в 38 лет»

Разыгрывающий « » после матча против « » (108:111) отдал должное суперзвезде калифорнийцев .

«Это невероятно, что он способен делать в 38 лет. Его 20 сезонов в НБА поражают. Он лидер по результативности, достиг почти всего, чего можно достичь в баскетболе. Очень приятно играть против такого парня, как он», – сказал Дончич.

В начале февраля Джеймс стал рекордсменом по количеству очков за карьеру.

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