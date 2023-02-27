Лука Дончич: «Невероятно, что Леброн Джеймс способен делать в 38 лет»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после матча против «Лейкерс» (108:111) отдал должное суперзвезде калифорнийцев Леброну Джеймсу.
«Это невероятно, что он способен делать в 38 лет. Его 20 сезонов в НБА поражают. Он лидер по результативности, достиг почти всего, чего можно достичь в баскетболе. Очень приятно играть против такого парня, как он», – сказал Дончич.
В начале февраля Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков за карьеру.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
1 комментарий