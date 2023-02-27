Лука Дончич: «Невероятно, что Леброн Джеймс способен делать в 38 лет»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после матча против «Лейкерс» (108:111) отдал должное суперзвезде калифорнийцев Леброну Джеймсу.

«Это невероятно, что он способен делать в 38 лет. Его 20 сезонов в НБА поражают. Он лидер по результативности, достиг почти всего, чего можно достичь в баскетболе. Очень приятно играть против такого парня, как он», – сказал Дончич.

В начале февраля Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков за карьеру.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Он в 38 атлетичнее чем Дончич в 23
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий