НБА. «Филадельфия» примет «Майами», «Нью-Йорк» – «Бостон» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
«Майами» попытается прервать серию из четырех поражений в гостевом матче с «Филадельфией». «Нью-Йорк» примет в «Мэдисон-сквер-гардене» лидирующий в чемпионате «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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