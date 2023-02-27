Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

« » попытается прервать серию из четырех поражений в гостевом матче с «Филадельфией». « » примет в «Мэдисон-сквер-гардене» лидирующий в чемпионате « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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