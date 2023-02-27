НБА. «Филадельфия» примет «Майами», «Нью-Йорк» – «Бостон» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

«Майами» попытается прервать серию из четырех поражений в гостевом матче с «Филадельфией». «Нью-Йорк» примет в «Мэдисон-сквер-гардене» лидирующий в чемпионате «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Детройт
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Майами
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Бостон
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Орландо
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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