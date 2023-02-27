Майкл Мэлоун: «Мне плевать, что думают другие. Я знаю, что Йокич – MVP»

Главный тренер « » заявил, что центровой для него является бесспорным MVP лиги.

«Если вы хотите отдать награду MVP суператлету, Йокич не ваш кандидат. Если вам нужен отличный игрок, который всеми возможными способами влияет на победу, и чья команда занимает первое место в Западной конференции, то он тот, кто вам нужен.

Честно говоря, мне плевать, что думают другие. Я знаю, что он MVP, и его партнеры по команде знают это, и все болельщики в Денвере и в Сербии знают это», — сказал Мэлоун.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?