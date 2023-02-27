Майкл Мэлоун: «Мне плевать, что думают другие. Я знаю, что Йокич – MVP»

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун заявил, что центровой Никола Йокич для него является бесспорным MVP лиги.

«Если вы хотите отдать награду MVP суператлету, Йокич не ваш кандидат. Если вам нужен отличный игрок, который всеми возможными способами влияет на победу, и чья команда занимает первое место в Западной конференции, то он тот, кто вам нужен.

Честно говоря, мне плевать, что думают другие. Я знаю, что он MVP, и его партнеры по команде знают это, и все болельщики в Денвере и в Сербии знают это», — сказал Мэлоун.

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2 комментария

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Сергей Орлов
И не поспоришь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
Отличные отношения с Йокичем - одна из причин, почему Мэлоун все ещё главный тренер Денвера
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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