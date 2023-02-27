Марк Ласри за 875 млн долларов продаст 25% акций «Бакс» владельцу клуба НФЛ «Браунс»

Совладелец «Милуоки» Марк Ласри договорился о продаже своей доли в клубе компании Haslam Sports Group во главе с бизнесменом Джимми Хасламом, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Полная стоимость «Бакс» оценивается в 3,5 миллиарда долларов – это второй показатель в истории НБА. Недавно Мэтью Ишбия купил «Финикс» за рекордные 4 миллиарда долларов.

Доля Ласри в «Милуоки» составляет 25%. Таким образом, он получит сумму 875 миллионов долларов. Бизнесмен приобрел клуб вместе с Уэсом Эденсом в 2014 году за 550 миллионов долларов.

Хаслам также владеет клубом НФЛ «Кливленд Браунс» и командой МЛС «Коламбус Крю». Forbes оценивает его состояние в 4,8 миллиарда долларов.

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