Марк Ласри за 875 млн долларов продаст 25% акций «Бакс» владельцу клуба НФЛ «Браунс»
Совладелец «Милуоки» Марк Ласри договорился о продаже своей доли в клубе компании Haslam Sports Group во главе с бизнесменом Джимми Хасламом, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Полная стоимость «Бакс» оценивается в 3,5 миллиарда долларов – это второй показатель в истории НБА. Недавно Мэтью Ишбия купил «Финикс» за рекордные 4 миллиарда долларов.
Доля Ласри в «Милуоки» составляет 25%. Таким образом, он получит сумму 875 миллионов долларов. Бизнесмен приобрел клуб вместе с Уэсом Эденсом в 2014 году за 550 миллионов долларов.
Хаслам также владеет клубом НФЛ «Кливленд Браунс» и командой МЛС «Коламбус Крю». Forbes оценивает его состояние в 4,8 миллиарда долларов.
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Написана ерунда. Такого в источнике (The Athletic) нет. А значит это самодеятельность спортса.
В 2021 году Аншутц продал свои 27% в Лейкерс при оценке в более 5млрд. Да и владельцы ГСВ переодически продают небольшие доли.