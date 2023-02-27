Марк Ласри за 875 млн долларов продаст 25% акций «Бакс» владельцу клуба НФЛ «Браунс»

Теги Милуоки МЛС Коламбус Крю НБА бизнес НФЛ Кливленд Шэмс Чарания Баскетбол

Совладелец «Милуоки» Марк Ласри договорился о продаже своей доли в клубе компании Haslam Sports Group во главе с бизнесменом Джимми Хасламом, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Полная стоимость «Бакс» оценивается в 3,5 миллиарда долларов – это второй показатель в истории НБА. Недавно Мэтью Ишбия купил «Финикс» за рекордные 4 миллиарда долларов.

Доля Ласри в «Милуоки» составляет 25%. Таким образом, он получит сумму 875 миллионов долларов. Бизнесмен приобрел клуб вместе с Уэсом Эденсом в 2014 году за 550 миллионов долларов. 

Хаслам также владеет клубом НФЛ «Кливленд Браунс» и командой МЛС «Коламбус Крю». Forbes оценивает его состояние в 4,8 миллиарда долларов.

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7 комментариев

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MrManchester
"Полная стоимость «Бакс» оценивается в 3,5 миллиарда долларов – это второй показатель в истории НБА. Недавно Мэтью Ишбия купил «Финикс» за рекордные 4 миллиарда долларов."
Написана ерунда. Такого в источнике (The Athletic) нет. А значит это самодеятельность спортса.
В 2021 году Аншутц продал свои 27% в Лейкерс при оценке в более 5млрд. Да и владельцы ГСВ переодически продают небольшие доли.
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Vitto
Ответ ЭлектроВеник
не маловато будет?
Яннис и неплохие результаты - это хорошо, а рынок маленький и это плохо для цены.
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Nikita Skvortsov
Ответ lavandil
за 875 миллионов наверное, поправьте
И командой МЛС владеет, а не МСЛ) тоже бы неплохо поправить
+3
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+3
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BT
Ответ ЭлектроВеник
не маловато будет?
Не исключено, что нынешняя стоимость клубов НБА является пиковой. Будет ли она расти все время, кто знает?
+3
0
+3
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ЭлектроВеник
не маловато будет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lavandil
за 875 миллионов наверное, поправьте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Кривенко
875 тысяч? Новая минималка в лиге?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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