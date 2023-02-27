НБА поднимет нижний порог налога на роскошь

Теги НБА бизнес Шэмс Чарания Баскетбол

НБА и профсоюз игроков близки к заключению нового коллективного соглашения. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, стороны планируют договориться о деталях сделки до следующего дедлайна (31 марта).

Отмечается, что в последние недели был достигнут значительный прогресс по ключевым вопросам. В частности, НБА поднимет нижний уровень, с которого начинается налог на роскошь. Это позволит клубам комфортно функционировать в условиях растущей заработной платы игроков.

Срок действующего семилетнего коллективного соглашения истекает по окончании сезона-2023/24. 

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ frenemy
Получается ГСВ не только на площадке подсуживают.
да лиге было выгодно что гсв выигрывал и процветал, иначе не объяснить постоянные игноры судей на фолы и крики грина, пачулии и тд
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frenemy
Получается ГСВ не только на площадке подсуживают.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Sonder
Майерс уже руки потирает
Так то он имеет контракт до конца этого сезона )! Надеюсь что он останется, но все же .. пока что все эти пороги , это не его забота ))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Майерс уже руки потирает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий