НБА поднимет нижний порог налога на роскошь

НБА и профсоюз игроков близки к заключению нового коллективного соглашения. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, стороны планируют договориться о деталях сделки до следующего дедлайна (31 марта).

Отмечается, что в последние недели был достигнут значительный прогресс по ключевым вопросам. В частности, НБА поднимет нижний уровень, с которого начинается налог на роскошь. Это позволит клубам комфортно функционировать в условиях растущей заработной платы игроков.

Срок действующего семилетнего коллективного соглашения истекает по окончании сезона-2023/24.

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