Александар Везенков – MVP февраля в Евролиге

Форвард « » признан MVP февраля в .

В прошедшем месяце Везенков лидировал среди всех игроков Евролиги по показателю эффективности (23,5 в среднем за матч) и подборам (7,4), а также занял второе место по результативности (18,5).

«Олимпиакос» провел месяц без поражений (4-0). Серия из 6 побед подряд позволила греческой команде закрепиться на 1-м месте в таблице.

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