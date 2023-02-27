Александар Везенков – MVP февраля в Евролиге

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Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков признан MVP февраля в Евролиге.

В прошедшем месяце Везенков лидировал среди всех игроков Евролиги по показателю эффективности (23,5 в среднем за матч) и подборам (7,4), а также занял второе место по результативности (18,5).

«Олимпиакос» провел месяц без поражений (4-0). Серия из 6 побед подряд позволила греческой команде закрепиться на 1-м месте в таблице.

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1 комментарий

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rb_10
Везенков последние пару сезонов проводит оооочень здорово 💪
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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