Александар Везенков в 5-й раз в этом сезоне стал MVP тура в Евролиге

Лидер « » завоевал пятую награду MVP тура в сезоне Евролиги-2022/23.

27-летний форвард признан самым ценным игроком 24-го тура, в котором его команда одержала гостевую победу над «Альбой» (93:60).

Везенков набрал 28 очков, реализовав 10 из 13 с игры и 4 из 5 из-за дуги, а также сделал 13 подборов. Его показатель эффективности составил 40 баллов.

Ранее Везенков был признан MVP 2-го, 4-го, 8-го и 10-го туров.