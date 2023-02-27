Александар Везенков: «Если ФИБА хочет что-то изменить, ей стоит посмотреть на статистику матча Болгария – Португалия»

Форвард сборной Болгарии Александар Везенков остался недоволен судейством в матче против команды Португалии (90:82) в предварительном отборе Евробаскета-2025.

«Я не буду комментировать судейство, я не привык это делать. Но если ФИБА хочет что-то изменить, чтобы пришли хорошие игроки, ей стоит посмотреть, что сегодня произошло. Просто посмотрите на статистику.

Не это стало причиной нашего поражения, все было в наших руках. Я не люблю комментировать судейство, но если ФИБА посмотрит, что происходит, не думаю, что она будет довольна своим продуктом», – сказал Везенков.

Вероятно, Везенков имеет в виду количество штрафных бросков, которые исполнили команды – 17 из 18 у Болгария, 25 из 34 у Португалии.

Чтобы пройти в следующий раунд, Болгарии нужна была победа с разницей в 11 очков или больше.

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