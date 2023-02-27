Дэмиана Лилларда проверили на допинг после 71 очка в матче против «Рокетс»
Сразу после окончания матча «Портленд» – «Хьюстон» (131:114), в котором Дэмиан Лиллард набрал 71 очко, лидера «Блэйзерс» вызвали на допинг-тест.
Во время послематчевой пресс-конференции игрок признался, что боится уколов.
«Я понимаю, что у меня много татуировок, но когда вам делают забор крови, это другое. Настроение сразу упало», — сказал Лиллард.
Напомним, что на следующий день после исторического матча, в котором защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко, все игроки «Кавальерс» прошли тест на допинг.
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