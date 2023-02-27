Дэмиана Лилларда проверили на допинг после 71 очка в матче против «Рокетс»

Сразу после окончания матча « » – « » (131:114), в котором набрал 71 очко, лидера «Блэйзерс» вызвали на допинг-тест.

Во время послематчевой пресс-конференции игрок признался, что боится уколов.

«Я понимаю, что у меня много татуировок, но когда вам делают забор крови, это другое. Настроение сразу упало», — сказал Лиллард.

Напомним, что на следующий день после исторического матча, в котором защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко, все игроки «Кавальерс» прошли тест на допинг.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше