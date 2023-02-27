Дэмиана Лилларда проверили на допинг после 71 очка в матче против «Рокетс»

Теги Хьюстон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Сразу после окончания матча «Портленд» – «Хьюстон» (131:114), в котором Дэмиан Лиллард набрал 71 очко, лидера «Блэйзерс» вызвали на допинг-тест.

Во время послематчевой пресс-конференции игрок признался, что боится уколов.

«Я понимаю, что у меня много татуировок, но когда вам делают забор крови, это другое. Настроение сразу упало», — сказал Лиллард.

Напомним, что на следующий день после исторического матча, в котором защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко, все игроки «Кавальерс» прошли тест на допинг.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

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6 комментариев

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Magzhan Estigarribia
Молодец Билапс дал поиграть, не то что Керр
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Sonder
"О, вы совершили грандиозный перфоманс, с которого мы соберем сотни миллионов просмотров по всем платформам, спонсоры счастливы, болельщики ликуют! А теперь левую руку протяните, пожалуйста"
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cruze
Врачи вытерли пену с губ и попросили разжать зубы и отпустить кольцо?))
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Сергей Пузанков
Все правильно, НБА. Это именно так и работает: утром принимаешь допинг, вечером набираешь 70 очков.
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UBAH_TAPAHOB
Ответ boller_73
Надо было ещё Хьюстон проверить на защиту
Игроки Хьюстона теперь могут коллективное заявление на него написать. Об изнасиловании)
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-1
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boller_73
Надо было ещё Хьюстон проверить на защиту
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-1
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