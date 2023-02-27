Чонси Биллапс о 71 очке Дэмиана Лиллард: «Это было произведение искусства»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс выразил восхищение выступлением Дэмиана Лилларда, который набрал 71 очко в победном матче против «Хьюстона» (131:114).
«Это действительно было мастерское выступление. Это было произведение искусства. Это было невероятно», – сказал чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта».
Лиллард установил личный и клубный рекорд по количеству очков в одном матче. Также он стал восьмым и самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим 70+ очков за матч.
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