Чонси Биллапс о 71 очке Дэмиана Лиллард: «Это было произведение искусства»

Теги Чонси Биллапс Хьюстон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс выразил восхищение выступлением Дэмиана Лилларда, который набрал 71 очко в победном матче против «Хьюстона» (131:114).

«Это действительно было мастерское выступление. Это было произведение искусства. Это было невероятно», – сказал чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта».

Лиллард установил личный и клубный рекорд по количеству очков в одном матче. Также он стал восьмым и самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим 70+ очков за матч.

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
Дэйм обиделся, что Леброн его старым назвал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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