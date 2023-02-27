Чонси Биллапс о 71 очке Дэмиана Лиллард: «Это было произведение искусства»

Главный тренер « » выразил восхищение выступлением , который набрал 71 очко в победном матче против « » (131:114).

«Это действительно было мастерское выступление. Это было произведение искусства. Это было невероятно», – сказал чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта».

Лиллард установил личный и клубный рекорд по количеству очков в одном матче. Также он стал восьмым и самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим 70+ очков за матч.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше