«Кингз» устроили Малику Монку «холодный душ» в раздевалке после его 45 очков с «Клипперс»

Атакующий защитник «Сакраменто» набрал 45 очков в матче против «Клипперс» (176:175 2ОТ). Тем самым 25-летний баскетболист обновил личный рекорд по результативности в одной игре.

После окончания встречи одноклубники устроили Монку «холодный душ» в раздевалке, одновременно облив его водой.

Лидер «Кингз» Де’Аарон Фокс получил огромную цепь с логотипом клуба, которая по традиции вручается лучшему игроку « » по итогам матча. Фокс набрал 42 очка, 12 передач, 5 подборов и 5 перехватов.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»