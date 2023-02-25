«Кингз» устроили Малику Монку «холодный душ» в раздевалке после его 45 очков с «Клипперс»

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео Малик Монк Де'Аарон Фокс Баскетбол

Атакующий защитник «Сакраменто» Малик Монк набрал 45 очков в матче против «Клипперс» (176:175 2ОТ). Тем самым 25-летний баскетболист обновил личный рекорд по результативности в одной игре.

После окончания встречи одноклубники устроили Монку «холодный душ» в раздевалке, одновременно облив его водой.

Лидер «Кингз» Де’Аарон Фокс получил огромную цепь с логотипом клуба, которая по традиции вручается лучшему игроку «Сакраменто» по итогам матча. Фокс набрал 42 очка, 12 передач, 5 подборов и 5 перехватов.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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