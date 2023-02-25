Кевин Хертер – 176:175 с «Клипперс»: «Самый высокий уровень игры, в которой мне доводилось принимать участие»

Атакующий защитник « » поделился впечатлениями о матче против «Клипперс» (176:175 2ОТ), который стал вторым по общей результативности в истории НБА.

«Наверное, это был самый высокий уровень игры, в которой мне доводилось принимать участие. Обе команды. Создание бросков, их исполнение и все остальное», – написал Хертер в соцсетях.

24-летний баскетболист завершил встречу с показателями 11 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата за 21,7 минуты на площадке.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»