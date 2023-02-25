Кевин Хертер – 176:175 с «Клипперс»: «Самый высокий уровень игры, в которой мне доводилось принимать участие»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Кевин Хертер Баскетбол

Атакующий защитник «Сакраменто» Кевин Хертер поделился впечатлениями о матче против «Клипперс» (176:175 2ОТ), который стал вторым по общей результативности в истории НБА.

«Наверное, это был самый высокий уровень игры, в которой мне доводилось принимать участие. Обе команды. Создание бросков, их исполнение и все остальное», – написал Хертер в соцсетях.

24-летний баскетболист завершил встречу с показателями 11 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата за 21,7 минуты на площадке.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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4 комментария

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Tim Timson
ещё бы Барнса забыли в раздевалке)..
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Дмитрий Сологубов
Ответ Can
где гордон лучший данк года сделал, матч топ-2 этого сезона
даааа!Согласен!
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0
0
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Can
Ответ Дмитрий Сологубов
Клипперс - Сакраменто стал одним из лучших матчей сезона, возможно даже лучший. Супер-класс от обеих команд.Наивысший уровень баскетбола!
где гордон лучший данк года сделал, матч топ-2 этого сезона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Клипперс - Сакраменто стал одним из лучших матчей сезона, возможно даже лучший.
Супер-класс от обеих команд.Наивысший уровень баскетбола!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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