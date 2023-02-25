Дэмиан Лиллард о СМИ: «Пусть молятся о том, чтобы я не выиграл чемпионат с «Блэйзерс»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в подкасте бывшего игрока НБА Эвана Тернера заявил, что не получает заслуженного уважения со стороны СМИ.

«Они никогда не ценили по достоинству то, что я сделал. Они оценят, только если выиграю чемпионат. Пусть молятся о том, чтобы это не случилось. Пусть молятся о том, чтобы я не выиграл чемпионат с «Блэйзерс», – сказал Лиллард.

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2 комментария

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Xell
Когда выиграешь напиши))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fedorbazaykin
Хорошая шутка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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