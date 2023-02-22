Дэмиан Лиллард: «Людям нравится обсуждать, что я должен делать. Это раздражает»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что его раздражает, когда болельщики и эксперты требуют, чтобы он покинул «Блэйзерс».
«Я думаю, это говорит о том, как изменилась игра. О внешнем давлении: «Тебе нужен перстень, тебе нужен чемпионский титул». Тяжело. Сейчас тяжело в лиге из-за того, что у людей есть доступ к нам через социальные сети. Это приводит к тому, что игроки идут на все ради победы в чемпионате.
Людям нравится обсуждать, что я должен делать, они любят скандалы, иногда это раздражает. Все говорят мне, что я должен делать и что не должен делать, как будто им действительно есть дело до меня», – сказал Лиллард.
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Люди отдают не малые деньги и возлагают надежды.
Лиллард в этом плане для меня, имеет огромное уважение. Кмк и для многих.
Плевать на титулы и мнения, кого-то.
Я про то, что нужно не обращать на это внимание.
Леброн переходи. Делал это в 3 командах. В командах с нуля. И взял во всех титул.
Такое не каждому дано.
Решил, что хочет провести карьеру в одном клубе - честь и хвала. А то половина звёзд в лиге фронт-офисам руки выкручивает, потому что в твиттере и на еспн постоянно требуют гаек, будто все эти переходы многим звёздам гайки принесли. За последнее время прыжками из команды в команду гайки брали только ЛеБрон, Дэвис, Кавай и Дюрент. А руки выкручивало гораздо больше звёзд - от Кайри до Хардена.
Если решил, что будет Портленд по максимуму тащить, то честь и хвала. Если поймёт, что всё, то нужно с фронт-офисом сесть и без ультиматумов подобрать взаимовыгодный расклад.
Или случаи когда ветераны начинают скитаться по командам, в надежде выиграть чемпионат. Кто-нибудь помнит что Пэйтон стал чемпионом в составе Майами? Карьера Гэри была полноценной и без титула, который он добыл в роли 5-й опции команды.
Лиллард уже легенда. Если у него получится провести всю карьеру в Портленде, пусть так и не став чемпионом, это будет гораздо важнее чем титул, выигранный в другой команде в роли пассажира. Сотни крутых матчей, десятки баззеров, супердальние трехи и Лиллард-тайм в клатче - это и есть его наследие. А титул...
Но, когда ты звезда НБА с получкой в 40+млн в год. То наверное нужно быть готовым к критики и что ты должен делать по мнению аудитории.