Дэмиан Лиллард: «Людям нравится обсуждать, что я должен делать. Это раздражает»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что его раздражает, когда болельщики и эксперты требуют, чтобы он покинул «Блэйзерс».

«Я думаю, это говорит о том, как изменилась игра. О внешнем давлении: «Тебе нужен перстень, тебе нужен чемпионский титул». Тяжело. Сейчас тяжело в лиге из-за того, что у людей есть доступ к нам через социальные сети. Это приводит к тому, что игроки идут на все ради победы в чемпионате.

Людям нравится обсуждать, что я должен делать, они любят скандалы, иногда это раздражает. Все говорят мне, что я должен делать и что не должен делать, как будто им действительно есть дело до меня», – сказал Лиллард.

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8 комментариев

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Cubs-V
Ответ skreamer
Но в этой последовательности мыслей и игрок вполне может высказывать своё недовольство зрительской критикой, так что в итоге все при своих? В чём претензия к Дейму тогда?)
А есть претензия? Я лишь указал на то, что к этому нужно быть готовым.
Люди отдают не малые деньги и возлагают надежды.
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Ivan85
Ответ Дмитрий Кутузов
Истерия с гайками достигла своего апогея в последние годы. Титулы могут очень отличаться по своей значимости. Одно дело титул Дирка, когда он в соло тащил довольно среднюю команду, и в финале обыграл супертрио во главе с Лебронон. Плюс Дирк всю карьеру провёл в Далласе, и это единственный титул в истории команды. А другое дело титулы Дюрэнта, когда он будучи топ-5 игроком лиги, пришёл в лучшую команду, с уже выстроенной системой и взял 2 гайки. Да, и в первом и во втором случае это чемпионство, но ценность их очень разнится. Или случаи когда ветераны начинают скитаться по командам, в надежде выиграть чемпионат. Кто-нибудь помнит что Пэйтон стал чемпионом в составе Майами? Карьера Гэри была полноценной и без титула, который он добыл в роли 5-й опции команды. Лиллард уже легенда. Если у него получится провести всю карьеру в Портленде, пусть так и не став чемпионом, это будет гораздо важнее чем титул, выигранный в другой команде в роли пассажира. Сотни крутых матчей, десятки баззеров, супердальние трехи и Лиллард-тайм в клатче - это и есть его наследие. А титул...
полностью согласен. вообще все гайки после Дирка предлагаю отменить, а настоящими победителями считать только тех звезд, которые победили на СДК, для услады спорцевских труфанов
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Cubs-V
Ответ Tydeus
Только вот 41+ матч в год на него домашняя публика смотрит в Портленде и на её мнение тоже должно быть не наплевать. Решил, что хочет провести карьеру в одном клубе - честь и хвала. А то половина звёзд в лиге фронт-офисам руки выкручивает, потому что в твиттере и на еспн постоянно требуют гаек, будто все эти переходы многим звёздам гайки принесли. За последнее время прыжками из команды в команду гайки брали только ЛеБрон, Дэвис, Кавай и Дюрент. А руки выкручивало гораздо больше звёзд - от Кайри до Хардена. Если решил, что будет Портленд по максимуму тащить, то честь и хвала. Если поймёт, что всё, то нужно с фронт-офисом сесть и без ультиматумов подобрать взаимовыгодный расклад.
Я за то, чтобы звезды оставались в командах.
Лиллард в этом плане для меня, имеет огромное уважение. Кмк и для многих.
Плевать на титулы и мнения, кого-то.
Я про то, что нужно не обращать на это внимание.
Леброн переходи. Делал это в 3 командах. В командах с нуля. И взял во всех титул.
Такое не каждому дано.
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skreamer
Ответ Cubs-V
Можно стать обычным рабочим на стройке. И тогда всем плевать будет на тебя. Но, когда ты звезда НБА с получкой в 40+млн в год. То наверное нужно быть готовым к критики и что ты должен делать по мнению аудитории.
Но в этой последовательности мыслей и игрок вполне может высказывать своё недовольство зрительской критикой, так что в итоге все при своих? В чём претензия к Дейму тогда?)
+3
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+3
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Tydeus
Ответ Cubs-V
Можно стать обычным рабочим на стройке. И тогда всем плевать будет на тебя. Но, когда ты звезда НБА с получкой в 40+млн в год. То наверное нужно быть готовым к критики и что ты должен делать по мнению аудитории.
Только вот 41+ матч в год на него домашняя публика смотрит в Портленде и на её мнение тоже должно быть не наплевать.
Решил, что хочет провести карьеру в одном клубе - честь и хвала. А то половина звёзд в лиге фронт-офисам руки выкручивает, потому что в твиттере и на еспн постоянно требуют гаек, будто все эти переходы многим звёздам гайки принесли. За последнее время прыжками из команды в команду гайки брали только ЛеБрон, Дэвис, Кавай и Дюрент. А руки выкручивало гораздо больше звёзд - от Кайри до Хардена.
Если решил, что будет Портленд по максимуму тащить, то честь и хвала. Если поймёт, что всё, то нужно с фронт-офисом сесть и без ультиматумов подобрать взаимовыгодный расклад.
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
Истерия с гайками достигла своего апогея в последние годы. Титулы могут очень отличаться по своей значимости. Одно дело титул Дирка, когда он в соло тащил довольно среднюю команду, и в финале обыграл супертрио во главе с Лебронон. Плюс Дирк всю карьеру провёл в Далласе, и это единственный титул в истории команды. А другое дело титулы Дюрэнта, когда он будучи топ-5 игроком лиги, пришёл в лучшую команду, с уже выстроенной системой и взял 2 гайки. Да, и в первом и во втором случае это чемпионство, но ценность их очень разнится.

Или случаи когда ветераны начинают скитаться по командам, в надежде выиграть чемпионат. Кто-нибудь помнит что Пэйтон стал чемпионом в составе Майами? Карьера Гэри была полноценной и без титула, который он добыл в роли 5-й опции команды.

Лиллард уже легенда. Если у него получится провести всю карьеру в Портленде, пусть так и не став чемпионом, это будет гораздо важнее чем титул, выигранный в другой команде в роли пассажира. Сотни крутых матчей, десятки баззеров, супердальние трехи и Лиллард-тайм в клатче - это и есть его наследие. А титул...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Можно стать обычным рабочим на стройке. И тогда всем плевать будет на тебя.
Но, когда ты звезда НБА с получкой в 40+млн в год. То наверное нужно быть готовым к критики и что ты должен делать по мнению аудитории.
+5
-5
0
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Analjinn
Вообще конечно нездоровая истерия вокруг гаек и долженствований вокруг наследия. Лиллард топ, без чемпионства или с ним.
+2
-1
+1
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