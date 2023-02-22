Дэмиан Лиллард: «Людям нравится обсуждать, что я должен делать. Это раздражает»

Разыгрывающий « » признался, что его раздражает, когда болельщики и эксперты требуют, чтобы он покинул «Блэйзерс».

«Я думаю, это говорит о том, как изменилась игра. О внешнем давлении: «Тебе нужен перстень, тебе нужен чемпионский титул». Тяжело. Сейчас тяжело в лиге из-за того, что у людей есть доступ к нам через социальные сети. Это приводит к тому, что игроки идут на все ради победы в чемпионате.

Людям нравится обсуждать, что я должен делать, они любят скандалы, иногда это раздражает. Все говорят мне, что я должен делать и что не должен делать, как будто им действительно есть дело до меня», – сказал Лиллард.

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