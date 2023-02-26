Грузия впервые в истории сыграет на чемпионате мира

Сборная Грузии впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. По итогам третьего отборочного раунда грузинская команда заняла третье место в группе L, которое дает право выступить на ЧМ-2023.

В решающем матче Грузии нужно было одержать победу над сборной Исландии или проиграть с разницей менее 4 очков. Грузия уступила 77:80 и опередила Исландию в таблице по дополнительным показателям.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

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