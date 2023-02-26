Грузия впервые в истории сыграет на чемпионате мира

Теги сборная Грузии сборная Исландии чемпионат мира-2023 Баскетбол

Сборная Грузии впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. По итогам третьего отборочного раунда грузинская команда заняла третье место в группе L, которое дает право выступить на ЧМ-2023.

В решающем матче Грузии нужно было одержать победу над сборной Исландии или проиграть с разницей менее 4 очков. Грузия уступила 77:80 и опередила Исландию в таблице по дополнительным показателям.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

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6 комментариев

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razval
Ответ Nikita1981
Продули -3 при условии, что нельзя было проигрывать -4 - прям анекдот... Отборочный турнир к ЧМ на редкость идиотский. В разгар сезона НБА и Евролиги, чьи клубы имеют право не отпускать игроков. Сербия перед последним туром "подвисла", Хорватия уже мимо ЧМ, Турция мимо ЧМ, Израиль мимо ЧМ, неплохая Польша мимо ЧМ, в американском отборе мимо ЧМ, видимо, пролетит либо Аргентина, либо Бразилия... Если бы в результате такого "отбора" Исландия попала на ЧМ, то это было бы совсем шапито.
Туркам повезло, а то опять трое грузинцев побежали бы «гладить» Коркмаза))))
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vammuteli
В сборной Грузии играет только старт,остальные просто формально присутствуют в сборной.Очень большой дисбаланс.Физически нагрузка на лидеров просто адская.Разве что к ЧМ подъедут Битадзе и Маму.
+2
0
+2
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Nikita1981
Продули -3 при условии, что нельзя было проигрывать -4 - прям анекдот...
Отборочный турнир к ЧМ на редкость идиотский.
В разгар сезона НБА и Евролиги, чьи клубы имеют право не отпускать игроков. Сербия перед последним туром "подвисла", Хорватия уже мимо ЧМ, Турция мимо ЧМ, Израиль мимо ЧМ, неплохая Польша мимо ЧМ, в американском отборе мимо ЧМ, видимо, пролетит либо Аргентина, либо Бразилия...
Если бы в результате такого "отбора" Исландия попала на ЧМ, то это было бы совсем шапито.
+1
-3
-2
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Caracalla
Ответ Фут.Боль
"Грузинцы"....
В голос))
0
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0
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Владислав Машуров
Ответ Фут.Боль
"Грузинцы"....
Исправил, спасибо
+1
0
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Фут.Боль
"Грузинцы"....
+4
0
+4
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