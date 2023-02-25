Томас Эртель – о возможном возвращении в сборную Франции: «Буду готов»

Разыгрывающий « » дал понять, что хотел бы сыграть за сборную Франции на чемпионате мира-2023.

В беседе с французским изданием Ouest-France Эртель заявил, что «будет готов» вернуться в национальную команду, если получит соответствующее приглашение.

«Последний Евробаскет был для меня лучшим турниром за сборную. Там я получал больше всего игрового времени. В «Зените» то же самое: я действительно играю, и на мне гораздо больше ответственности», – отметил Эртель.

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине. Эртель подписал бумагу и сыграл на чемпионате Европы, но после окончания турнира заключил контракт с «Зенитом» и был исключен из национальной команды.

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