Трехочковый Кристиана Кулламяэ за 2 секунды до конца принес Эстонии победу над Словенией

Теги сборная Словении видео сборная Эстонии чемпионат мира-2023 Кристиан Кулламяэ Баскетбол

Защитник сборной Эстонии Кристиан Кулламяэ принес команде победу над Словенией (79:78) в матче квалификации чемпионата мира 2023 года.

23-летний игрок «Литкабелиса» забросил трехочковый за 2 секунды до конца встречи и вывел эстонскую сборную вперед – 79:78.

Эстония занимает последнее место в группе J с результатом 3-8. Словения идет на третьем месте (7-4).

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1 комментарий

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chitago
Каждому баскетболисту желаю забросить баззер в карьере )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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